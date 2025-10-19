湘南vs京都 スタメン発表
[10.19 J1第34節](レモンS)
※15:00開始
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 8 大野和成
DF 66 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 15 奥野耕平
MF 25 奥埜博亮
MF 37 鈴木雄斗
MF 47 中野伸哉
FW 9 小田裕太郎
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 22 大岩一貴
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 13 平岡大陽
MF 18 池田昌生
MF 50 藤井智也
FW 29 渡邊啓吾
FW 72 二田理央
FW 77 石井久継
監督
山口智
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 16 武田将平
MF 39 平戸太貴
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 5 アピアタウィア久
MF 25 レオ・ゴメス
MF 27 山田楓喜
MF 29 奥川雅也
MF 32 齊藤未月
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
※15:00開始
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 8 大野和成
DF 66 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 15 奥野耕平
MF 25 奥埜博亮
MF 37 鈴木雄斗
MF 47 中野伸哉
FW 9 小田裕太郎
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 22 大岩一貴
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 13 平岡大陽
MF 18 池田昌生
MF 50 藤井智也
FW 72 二田理央
FW 77 石井久継
監督
山口智
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 16 武田将平
MF 39 平戸太貴
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 5 アピアタウィア久
MF 25 レオ・ゴメス
MF 27 山田楓喜
MF 29 奥川雅也
MF 32 齊藤未月
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ