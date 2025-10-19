[10.19 J1第34節](レモンS)

※15:00開始

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

DF 8 大野和成

DF 66 松本大弥

MF 7 小野瀬康介

MF 15 奥野耕平

MF 25 奥埜博亮

MF 37 鈴木雄斗

MF 47 中野伸哉

FW 9 小田裕太郎

FW 10 鈴木章斗

控え

GK 1 ポープ・ウィリアム

DF 22 大岩一貴

MF 6 ゼ・ヒカルド

MF 13 平岡大陽

MF 18 池田昌生

MF 50 藤井智也

FW 29 渡邊啓吾

FW 72 二田理央

FW 77 石井久継

監督

山口智

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 16 武田将平

MF 39 平戸太貴

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

FW 18 松田天馬

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 5 アピアタウィア久

MF 25 レオ・ゴメス

MF 27 山田楓喜

MF 29 奥川雅也

MF 32 齊藤未月

MF 44 佐藤響

MF 48 中野瑠馬

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ