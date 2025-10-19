【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年10月20日〜10月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月20日〜10月26日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では立ち止まらないでいましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
上手くいく確信はなくても試してみたいことが色々とあります。少しくらいの苦労なら背負う気持ちでしょう。仕事や公の場では良い意味で自分の成果や得られるもののことだけ考えていきます。周囲の人達の面倒は他の人に任せていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
完璧な状況は求めない方が良い時です。不満や不安があっても進みを止めない方が良く、特に相手の本音より自分の目的を優先すると良いでしょう。シングルの方は、自分の人生を整えていっている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分のイメージを崩すようなことをしたくない時です。
｜時期｜
10月24日 大事なものを守る ／ 10月26日 学ぶことがある
｜ラッキーアイテム｜
ピルケース
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞