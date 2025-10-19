「腹筋がメロい」絶賛の声！松丸亮吾が公開した“上半身裸”投稿に注目も、気になる“BAN対策”

謎解きクリエイター・松丸亮吾が10月17日、自身のInstagramに上半身裸で“乳首にシール”を貼った写真を投稿し、話題となっている。

「この日、松丸さんはインスタを更新し、代表を務める謎解きクリエイター集団『RIDDLER』（リドラ）のYouTubeチャンネルの撮影で沖縄を訪れていることを明かし、鍛え上げられた腹筋が際立つ写真を投稿しました」（芸能記者）

彼のムキムキの肉体美には、Xで《松丸亮吾良い身体してて驚き》《松丸亮吾くんの腹筋がメロい》などと反応が寄せられている。

「彼は今年7月、同じく自身のインスタで『ある程度筋肉つくまで脱ぐロケNGにしてたんだけどやっと解禁』『筋トレのおかげで腹筋いい感じに仕上がってきた』と、まだ鍛え始めの段階の、上半身裸の写真を投稿していました。

それから約3カ月、さらに鍛え上げた写真を投稿したわけですが、東大中退で高いIQを誇る謎解きクリエイターが、ムキムキの肉体とは……。これを違和感ととらえるか、新たなギャップと好意的にとらえるか、見る人によって受け止め方が大きく分かれそうです」（前出・芸能プロ関係者）

一方で気になるのは、松丸の乳首につけられたシールだ。《YouTubeのBAN対策で乳首にシール貼ってる！笑》と、動画の撮影中にアップした1枚てあることを説明していた。

芸能プロ関係者は今回の背景を語る。

「YouTubeのコミュニティガイドラインには『着衣、非着衣を問わず性的満足を目的とする性器、胸部、臀部の描写』が禁止されていまる。ただ、『男の乳首NG』と明記されているわけではありませんが、この線引きが割とあいまいなんです。人気YouTuber・江頭2:50さんも胸にバツ印で白いテープを貼って対策していますから、松丸さんも慎重を期したのでしょう」

だがいちばん注目されたのは彼の肉体美だ。今後、松丸の肉体はさらに進化を遂げるのだろうか。