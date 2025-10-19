遊び相手にちょうどいい！男性にとって「都合の良い女」とは
相手の男性のことを好きであっても、その男性からどんな印象を持たれているのかを見抜いておかないと、雑に扱われてしまう原因に。
そこで今回は、男性にとって「都合の良い女」の特徴を紹介します。
なんでも言うことを聞いてくれる
なんでも言うことを聞いてくれると言う印象を男性に与えてしまうと、都合の良い女としてしか見られなくなるので要注意です。
例えば男性からの急に呼び出しに応じて、自分の予定を先送りして、男性から指定した場所にすぐ駆け付けてしまっていませんか？
押しに弱いところがある
押しに弱いところがあるなら、男性から都合の良い女扱いされやすくなるので要注意です。
特に気になる男性の意見と自分の意見とが異なる時、遠慮して自分の意見を言うのをやめたり、たとえ反対したとしても男性から押されると受け入れてしまったりしていませんか？
そういう断れない、拒否できない態度ばかりを見せていると、悪い意味で男性にとって手放せない女性となってしまう可能性もあります。
今回紹介した特徴が自分にあるかもと感じているなら、都合良く扱われるだけ損なので、男性への対応をきちんと改善していきましょうね。
