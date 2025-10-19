彼女が一番大切です。男性が「本気の女性だけ」に見せる態度とは
彼氏と２人きりで過ごす時は彼氏の本心をチェックする絶好の機会。
そこで今回は、男性が「本気の女性だけ」に見せる態度を紹介します。
｜気分や体調を気遣ってくれる
忙しい毎日だと「彼と会いたいけど、身も心も休息が欲しい」ということもあります。
そんな時は無理をせず、きちんと彼氏に相談してみましょう。
あなたのことを大切に思ってくれているなら、必ずあなたの気分や体調を気遣ってくれるはずです。
｜あなたの考えや意見を否定しない
彼があなたの考えや意見を最優先に行動してくれるのは、あなたのことを大切に思っているからこそ。
そんな彼氏に対して「男らしく引っ張っていってほしい」と不満を抱くのは間違いで、そんな男性こそ「十分に男らしい」のです。
｜少しでも長く一緒にいようとする
あなたの彼はデートの別れ際、きちんと最寄駅や自宅まで送ってくれますか？
もしそうなら、あなたのことを大切にしている証拠ですし、「少しでも長く一緒にいたい」と思っている気持ちの表れでもあります。
なので、素直に「送ってくれてありがとう」とお礼を伝えて、一緒にいる時間を作ってあげましょう。
今回紹介した行動をあなたの彼氏が常にしてくれているなら、手放し厳禁の優良物件なので、ぜひあなたも彼氏のことを大切にしていきましょうね。
