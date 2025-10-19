ボブとミディアムの中間の絶妙レングスが決め手。小顔×若見えを狙う【最旬きれいめヘア】
「顔周りをすっきり見せたい」「若々しい印象になりたい」という大人世代の願望を叶えてくれるのが、ボブとミディアムの中間の絶妙レングスのヘアスアいる。スタイリングの自由度が高く、こなれ感を簡単に演出できるのが特徴です。
🌼何もしてない風なのに一気に若返った印象に。いま大人世代がトライすべき【最旬ショートヘア】
小顔効果を高める３つのポイント
顔周りをすっきり見せるには単にボブとミディアムの中間のレングスにすれば良いという訳ではありません。下記３つのポイントを押さえてナチュラルでありながら洗練された印象に仕上げましょう。
（１）ひし形シルエットで立体感を演出
毛先に向かって段差をつけたレイヤーカットで、自然な丸みのあるシルエットを作ります。サイドの髪で顔の輪郭をふんわりとカバーしましょう。
（２）顔周りレイヤーで抜け感を
前髪を作らず、顔周りに軽やかなレイヤーを入れることで抜け感を演出。程良い後れ毛で目元印象を強調して表情が明るく見せましょう。
（３）毛先の動きで首元すっきり
毛先に繊細な動きを出すスタイリングによって、首や鎖骨周りに抜け感を演出しましょう。首元をすっきり見せるのがポイントです。
「レイヤードカラー」で若見え感UP
また、「レイヤードカラー」を取り入れることで若見え感を高めましょう。ベースの髪色より１〜２トーン明るめの同系色を顔周りや毛先に入れることで、立体感を演出。なお、ベースの髪色は透明感のあるアッシュ系やベージュ系のカラーがおすすめです。
今回紹介したポイントを押さえたヘアスタイルは毎日のスタイリングも簡単。オフィススタイルからカジュアルまで幅広いシーンで活躍してくれます。ぜひ美容師さんに相談しながら、自分に最適なヘアスタイルを見つけてくださいね。＜image出典：instagram（@mai_ookoda）＞