ÂçÇ÷¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î6°Ì¡¡Åìµþ¥ì¥¬¥·¡¼¥Ï¡¼¥ÕÃË»Ò
¡¡Åìµþ¥ì¥¬¥·¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎÂçÇ÷·æ¡Ê¥ê¡¼¥Ë¥ó¡Ë¤¬1»þ´Ö1Ê¬45ÉÃ¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ1Ëü¥á¡¼¥È¥ëÇÆ¼Ô¤Î¥»¥ì¥â¥ó¡¦¥Ð¥ì¥¬¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬1»þ´Ö1Ê¬22ÉÃ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÏÀîÂ¼Éö¡Ê´äÃ«»º¶È¡Ë¤¬1»þ´Ö11Ê¬42ÉÃ¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î4°Ì¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ5000¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤ÎÇëÃ«Éö¡Êº´µ×»ÔÎ¦¶¨¡Ë¤¬5°Ì¡£¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥à¥ï¥ó¥®¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤¬1»þ´Ö8Ê¬46ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¼Ö¤¤¤¹¤ÎÃË»Ò¤ÏÎëÌÚÊþ¼ù¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬43Ê¬8ÉÃ¤Ç4Ï¢ÇÆ¤·¡¢½÷»Ò¤ÏÃçÎæÍã¡Ê¥ß¥µ¥È¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ë¤¬52Ê¬14ÉÃ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£