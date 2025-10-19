Omoinotakeの新曲「Gravity」（映画『（LOVE SONG）』主題歌）のスペシャルリリックビデオが公開された。

「Gravity」は森崎ウィンと向井康二（Snow Man）のダブル主演による映画『（LOVE SONG）』の主題歌として書き下ろされた楽曲。「強い愛の引力」をテーマに、不可抗力のように惹かれ合う心、離れても決して途絶えることのない、運命を信じ続ける姿を描いたラブソング。アレンジャーには再び蔦谷好位置を迎え、心地よい8ビートに伸びやかなメロディが乗り、あたたかい余韻が残る楽曲となっている。

本リリックビデオは、“Gravity”に映画の本編映像や場面写真、オフショットが織り込まれ、〈好きと言えたら、世界は変わる〉と、ソウタが自分に言い聞かせるかのような言葉に続いて、ソウタとカイの“両片想い”が楽曲のビートに乗せてトキメキを放っていく映像となっており、これまで解禁されてきた“両片想い”のハイライトに、初解禁となるシーンも加え、丁寧に編み上げた映像に仕上がっている。

Omoinotakeは今後、本楽曲と先月配信リリースされた「イノセントブルー」（ブルボン アルフォートミニチョコレート CMソング）が収録される両A面シングル「Gravity/イノセントブルー」を10月29日にリリースする。

■映画『（LOVE SONG）』 ©2025『（LOVE SONG）』製作委員会 2025年10月31日（金）全国公開

出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）

ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子

ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太

夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー「2gether」

脚本：吉野主 阿久根知昭

音楽：近谷直之

劇中曲プロデュース：The TOYS

主題歌：Omoinotake「Gravity」（Sony Music Labels）

制作プロダクション：KINEMA STUDIO 制作協力：h8 Studio アークエンタテインメント

制作幹事・配給：KADOKAWA

©2025『（LOVE SONG）』製作委員会

公式サイト：movie-lovesong.jp 公式X＆Instagram：@movie_lovesong

■New Single「Gravity/イノセントブルー」

2025年10月29日発売

CD予約/購入 https://omoinotake.lnk.to/eTUNdP 【形態/品番/価格】

・初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）

AICL-4818〜4819/4,840円（税込）デジパック仕様 ・通常盤（CD）

AICL-4820/1,430円（税込） ▼DISC1 【CD】 ＊全形態共通 Gravity (映画『（LOVE SONG）』主題歌)イノセントブルー (ブルボン アルフォートミニチョコレート CMソング)Gravity (instrumental)イノセントブルー(instrumental) Gravity (映画『（LOVE SONG）』主題歌)イノセントブルー (ブルボン アルフォートミニチョコレート CMソング)Gravity (instrumental)イノセントブルー(instrumental) ▼DISC2 【Blu-ray】 ＊初回生産限定盤

Omoinotake One Man Tour “Pieces” 2025.5.2 @LINE CUBE SHIBUYA P.S.

トロイメライ

アイオライト

幸せ

心音

ホワイトアウト

この夜のロマンス

Ammonite

フラジャイル

ラストノート

モラトリアム

Pieces

Better Half -Japanese ver.-

折々

蕾

EVERBLUE

幾億光年

ひとりごと

By My Side

トニカ

■「イノセントブルー」

2025年9月24日 配信スタート

https://omoinotake.lnk.to/InnocentBlue

ブルボン アルフォートミニチョコレートCMソング

◾️＜Omoinotake Live at ⽇本武道館＞

日時：2026年3⽉15⽇（⽇）

開場 / 開演：17:00 / 18:00

会場：日本武道館 ▼券種・料金

チケット料金：指定席：\8,800（税込）

指定席（学割）：\7,000（税込）

※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可 申し込みはこちら → https://w.pia.jp/t/omoinotake-t/

◾️＜Omoinotake ONE MAN TOUR 2012-2025 “Shinka”＞

特設サイト：https://omoinotake.com/live-shinka-nipponbudokan/

島根県⺠会館 ⼤ホール

お問合せ：YUMEBANCHI(岡⼭) 086-231-3531(平⽇12:00〜17:00)



2025年10月3日（金） 開場18:00 / 開演19:00

愛知・Zepp Nagoya

お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00)



2025年10月5日（日） 開場16:00 / 開演17:00

福岡・Zepp Fukuoka

お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424(平⽇・⼟曜11:00〜15:00)



2025年10月12日（日） 開場17:00 / 開演18:00

⼤阪・Zepp Osaka Bayside

お問合せ：GREENS 06-6882-1224



2025年10月13日（月祝） 開場16:00 / 17:00

石川・本多の森 北電ホール

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝除)



2025年10月19日（日） 開場16:00 / 開演17:00

宮城・仙台電⼒ホール

お問合せ：キョードー東北022-217-7788(平⽇13:00〜16:00/⼟10:00〜12:00 ※祝⽇除)



2025年10月25日（土） 開場17:00 / 開演18:00

東京・Zepp Haneda(TOKYO)

お問合せ：クリエイティブマンプロダクション03-3499-6669(月水金12:00〜16:00)



2025年11月1日（土） 開場17:00 / 開演18:00

北海道・Zepp Sapporo

お問合せ：WESS Mail: info@wess.co.jp



○チケット代金

Zepp公演（愛知 / 福岡 / ⼤阪 / 東京 / 北海道）

1F 全自由（一般）6,500円（税込／ドリンク代別／整理番号付き）

1F 全自由（学割）5,500円（税込／ドリンク代別／整理番号付き） ※FC/オフィシャル先行のみ取扱い

2F 指定席 7,000円（税込／ドリンク代別）



ホール公演（島根 / ⽯川 / 宮城）

全席指定（一般）7,000円（税込）

全席指定（学割）6,000円（税込）※FC/オフィシャル先⾏のみ取扱い

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。

（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただく場合がございます。予めご了承ください。）

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可

※開場／開演時間は変更となる場合がございます。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

※営利目的の転売禁止

https://omoinotake.com/live/#live-1841

https://w.pia.jp/t/omoinotake-tour/

