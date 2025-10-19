グラビアアイドルちとせよしのが19日、X（旧ツイッター）を更新。デビュー8年目突入を報告した。

「私事ですが本日10月19日、芸能活動7周年を迎えました」と報告。「これまで出逢ってくれた皆様ひとりひとりが、今の私を形作ってくれてるんだなぁと思って、本当に感謝の気持ちで胸がいっぱいになります。」とした。

またファンへは「いつも応援してくれてありがとうハート 間違いなくみんなのおかげで私がいるんだよ〜」とメッセージを送り、「8年目もよろしくお願い致します」と呼びかけた。

18年10月19日、DVD「ピュア・スマイル」でグラドルデビュー。デビュー前は、佐賀県の鉄工所で働きながら芸能活動をしていたことから、「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」の異名を持つ。また、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーでもある。

この日、4冊目となる写真集「lotus serenity」（講談社）発売記念イベントに出席。写真のPRはもちろん、ファンへの感謝を「自分の活動や接する機会にお返しできればと思っているので、これからもよろしくお願いします」と述べた。