２ヶ月×週３ピラティスで−７kg＆見た目激変！40代女性が無理なく痩せた“宅トレ”習慣
「40代に入ってから何をしても痩せない…」--そんな悩みを抱えていた会社員・Kさん（42歳）が試したのは、ジム通いでも食事制限でもなく、“宅トレ動画でのピラティス＆ストレッチ”。週３ペースで２ヶ月間続けただけで、体重−７kg、ウエスト−９cmという大きな変化を実現したそうです。そこで今回は、その秘訣を紹介します。
🌼１日３分の“ながらストレッチ”で−４kg！運動苦手な40代女性が実感した「体の変化」
１回10分から始めた“おうちピラティス”。続けられた理由は「気軽さ」
Kさんが選んだのは、初心者向けの宅トレ動画。内容は、寝たままできる骨盤まわりのピラティスや、肩や背中をゆるめるストレッチなど。激しい動きはなく、１回10〜15分ほどの短時間メニューが中心です。
「家事の合間やテレビの前で“ながら”でできたのが良かった」とKさん。特に寝る前に深呼吸しながらゆっくり体を伸ばすストレッチは、リラックス効果も高く、睡眠の質も上がったといいます。
きつい筋トレなしでも痩せる。“ゆる動き”で代謝アップ
「運動＝汗だくになって頑張るもの」という思い込みを捨てたことで、Kさんのモチベーションは逆に上がったそう。骨盤や股関節、肩甲骨まわりを動かすことで姿勢が整い、全身のめぐりが良くなる感覚があったとのこと。
結果、体脂肪率は−４％、ウエスト−９cm。体の内側から代謝が上がったことを実感できたそうで、「見た目が変わると気持ちも前向きになる」と語ってくれました。
“週３回”できれば十分！続ける秘訣は「完璧さを求めない」こと
毎日頑張ろうとすると続かない。Kさんが大切にしていたのは、「疲れた日は休んでもOK」というゆるいルール。週３回できれば十分、やらなかった日があっても自分を責めない--そのマインドが継続の秘訣となったと言います。また、運動後には好きなアロマを焚いたり、プロテインドリンクで体を労わるなど、自分を大切にする習慣もプラスしていたようです。
＼頑張らないから続く。40代からの「宅トレ体質改善」／
きつい筋トレや食事制限が苦手でも、Kさんが実践したような宅トレ動画のピラティス＆ストレッチなら無理なく続けられるはず。まずは１日10分、自分のペースで始めてみませんか？＜text：beauty news tokyo編集部＞