彼女より“ママ優先”!? マザコン男子ならではの「こじれた恋愛観」
最初は「家族思いで優しい人」と思っていたのに、付き合ってみると“ママの存在”がやけに大きい…。そんな“マザコン男子”との恋は、思った以上にこじれがち。そこで今回は、そんなマザコン男子にありがちな「こじれた恋愛観」を解説します。
あらゆる場面で判断が“母親基準”
マザコン男子にとって、母親はすべての判断基準。「母さんならこう言う」「母親が選ぶならこっち」と、何かと会話に母親が登場します。あなたがどんなに頑張っても、最終的に“母親の好み”でジャッジされる日々…。もし「私よりお母さんの意見が大事なの…？」と感じる瞬間が増えたら、要注意です。
恋人に“母親的役割”を求める
マザコン男子は無意識のうちに、恋人に“母親代わり”を求めがち。服選び、食事の支度、体調管理まであなたに任せようとするタイプも少なくありません。最初は「頼られてるのかも」と感じても、やがて“世話を焼く疲れ”が募っていくはず。気づけば、恋人ではなく“お世話係”になってしまうかもしれません。
理想の女性像が“母親”で止まっている
マザコン男子は、母親を「理想の女性像」として見ていることがあります。そのため、あなたの個性や価値観を受け入れられず、母親の基準から外れると不機嫌に。「母さんはそんなこと言わなかった」と拗ねるなど、恋愛が成熟しづらいのが特徴です。そ
母親を大切にする気持ちは素晴らしいですが、母親を中心に世界が回る彼との恋は、あなたの心を削っていきます。恋をするなら、「ママの次」ではなく“私を一番に見てくれる人”を選んでくださいね。
