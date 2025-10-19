ロッテのサブロー監督が１９日、昨オフにドジャースに移籍し、ワールドシリーズ進出を決めた前ロッテ・佐々木朗希投手（２３）の活躍をたたえた。この日はロッテの秋季練習第３クールが終了。練習後に取材に応じたサブロー監督は、救援に転向してポストシーズンで“守護神”としてドジャースを支える２３歳右腕に対し、「自分の適材適所じゃないけど、居場所を見つけたなって感じで。なんか水を得た魚みたいで、いいなと思ってます。のびのびね（笑）」と目を細めた。

佐々木はシーズン終盤に中継ぎに転向し、メジャー復帰。前日１８日（現地時間１７日）に行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で初の連投となった佐々木朗希投手（２３）が９回に登板し、１安打は浴びたが、無失点で締め、“胴上げ投手”になった。

都内の駅前などにある大型ビジョンでメッセージを流せるサービスでは、サブロー監督が「クローザーとして存分に力を発揮！世界一まで頑張って」と“粋な演出”。佐々木に対する温かい祝福メッセージが放映されていた。

昨年までの同僚だった右腕の活躍はチームにも刺激を与えており、指揮官は「（刺激？）そうですね。まさかみんなクローザーやるとは思ってなかったでしょうけどね。でもあのボール投げれるんで、１イニングとなれば、さすがのメジャーリーガーだって打つのは難しい。いい選択したなと思いますね」と、誇らしげだった。

ロッテは今季１７年以来、８年ぶりの最下位と低迷。吉井監督に代わってサブロー監督が就任し、８日の就任会見後、すぐに秋季練習で指導を開始していた。