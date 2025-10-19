かまいたち山内健司、息子との2ショット公開「長男と将棋を指せる日が想像より早くきました」ハプニングも明かす
【モデルプレス＝2025/10/19】お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が10月17日、自身のInstagramを更新。長男と将棋中の写真を公開した。
【写真】かまいたち山内、息子と将棋指す仲良しショット
山内は「長男と将棋を指せる日が想像より早くきました」とダイニングテーブルで向かい合わせに座った長男と将棋を指している様子を紹介。「コンビニとかで売ってる簡易の将棋セットですけど、ルール大体覚えて時間あったら指してます」と親子で楽しんでいることを明かし、「金が1つ、次男の手によってトイレに流されたので私は飛車角金1つ落ちでやってます」と山内の隣の席でテレビを見ている次男が起こしたハプニングを泣き笑いの絵文字付きで綴った。
この投稿に、ファンからは「かっこいいパパさん」「素敵な家族」「幸せいっぱい」「将棋のルール覚えられるのすごい」「ハプニングにほっこり」などと反響が寄せられている。
山内は2017年に一般人女性との結婚を発表。2018年に長男、2021年に次男が誕生している。（modelpress編集部）
