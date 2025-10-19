来年1月2、3日に第102回大会

第102回東京箱根間往復大学駅伝（箱根駅伝）の予選会が18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地─立川市街地─国営昭和記念公園で行われた。1年前、わずか1秒差で落選した東農大は6位で本戦切符を獲得。昨年は肺気胸のため出走できなかったエースの前田和摩（3年）は1時間2分12秒のチームトップ＆日本人6位と力走した。「ここで手を抜いたらまた1秒差で負ける」と過酷な練習を乗り越え、掴み取った夢舞台への切符。2年ぶりの箱根路に思いを馳せた。

仲間の涙は、もう見たくない。チームの大黒柱が力走し、歓喜の瞬間をたぐり寄せた。

たった10枚の切符をかけて、42校がしのぎを削る予選会。立川市街地から昭和記念公園に入る時、前田は仲間が掲げるボードに記された「5位」の文字を視界に捉えた。

レースは後半。本戦出場圏内だ。ただ、安堵も油断も全くなかった。

「少しでも（力を）抜いてしまわないように。『11位の1秒差で負けている』と心の中でずっと自分に言っていた」

その言葉の裏には、1年前の苦い記憶がある。

昨年の予選会。1万メートルで日本人学生歴代最高記録（27分21秒52）を持ち、絶対的なエースとして期待されていた前田の姿はなかった。肺気胸のため出走できず。チームは本戦出場ラインとなる10位の順大とわずか1秒差で落選した。「チームの力になれず、やるせない気持ちだった」と当時を振り返る。

「みんなにこんな顔をさせたくない」

仲間の涙は心にずっしりと刻まれた。

1秒差の無念――。この1年、その現実を一瞬たりとも忘れたことはない。「『ここで手を抜いたらまた1秒差で負ける』と脳裏に浮かぶようになった。頑張りが効くようになったかな」。過酷な練習を最後までやり切る原動力になった。

レース後にはファンがズラリ…本戦は2区で区間新記録を狙う

運命の結果発表。掲示板には「東京農業大学」の文字が黒字で記された。6位で本戦出場が決定。「いつ呼ばれるかなとドキドキしていた。まずはホッとして、嬉しい気持ちが込み上げてきた。自分としてもチームとしても良い試合だった」と胸を張った。

1年時の2024年、箱根駅伝に出場したものの、直前の調整が上手くいかずに7区区間13位と悔しさを味わった。

2度目の箱根路は各校のエースが集う“花の2区”に立候補する。イメージトレーニングもバッチリで、難所として知られる上りの権太坂も「苦しむとは思うけど、すらすらと走りたい。上りでも勝負したい」と頼もしい。区間記録更新については「もちろん目指すつもりだけど、そう簡単に抜かせるものではない。しっかり準備をして最高の状態で迎えたい」と冷静に話した。

東農大の伝統の応援「大根踊り」で祝福されたランナーたち。大根を手にした前田の周りには、多くのファンが集まった。写真撮影に応じ、慣れない手つきで丁寧にサイン対応。注目度と期待の高さはひしひしと伝わってきた。

2年ぶりの夢舞台へ。松葉緑のプライドを背負い、仲間と共に革命を起こす。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）