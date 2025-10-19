ラップメタル、ニューメタルのムーブメントをけん引したバンド「リンプ・ビズキット」のベーシスト、サム・リヴァースさんが18日（日本時間19日）に死去した。48歳だった。バンドのインスタグラムを通じて発表された。

バンドは「今日、私たちは兄弟、バンドメート、心臓を失った」とリヴァースさんの訃報を伝えた。「初めて一緒に演奏した時から、サムは何にも代えられない光とリズムをバンドにもたらしました。彼の才能は素晴らしく、彼の存在は欠かせないものでした」と功績を伝えた。

そして「彼は真の伝説でした。そして、彼の精神はすべてのグルーブ、すべてのステージ、すべての記憶の中で永遠に生き続けでしょう」と偲んだ。

リヴァースさんとボーカルのフレッド・ダーストが中心となり、1994年にリンプ・ビズキットを結成。97年にデビューアルバム「スリー・ダラーズ・ビル・ヤ・オール」を発表し、99年の2枚目アルバム「シグニフィカント・アザー」が全米で700万枚を超えるセールスを記録。00年の3枚目のアルバム「チョコレート・スターフィッシュ・アンド・ザ・ホットドッグ・フレイヴァード・ウォーター」に収録されている「テイク・ア・ルック・アラウンド」は映画「ミッション：インポッシブル2」の主題歌として大ヒットするなど日本でも人気を博した。