演歌歌手の藤あや子（64）が18日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。誕生日に婚姻届を提出するほど、一番の仲良しだという大物演歌歌手を明かした。

2017年3月に結婚した24歳年下の男性と再婚した藤。交際前の夫と一緒にコンサートに出向いた際、「ちょっとあの人、ぴったりお似合い」と背中を押されたというのが演歌歌手の坂本冬美だという。

MCの加藤浩次から「一番仲いいのは冬美さんでよろしいですか？」と聞くと、藤は「冬美ちゃんですね。30年ぐらいの付き合いですもんね、もう」と話した。

番組には、そんな坂本から藤に関するアンケートが寄せられた。「藤さんに驚かされたことありますか？」という質問に、坂本は「たくさんありすぎますが、一番は今の旦那様と結婚する時に“忘れないようにあなたの誕生日に入籍しました”と私の誕生日に入籍したこと。普通は自分の誕生日か旦那様の誕生日でしょ！」とエピソードを寄せた。

これには加藤も「え、何なんすか？気づくように？」とあ然。藤は「そうです、そうです。忘れないように」と苦笑。

加藤が「同時になりませんか？結婚記念日と冬美さんの誕生日」と指摘すると、藤は「だから、ちょっとずつずらしながら、“ごめん、今回の誕生日パーティーちょっと先にしない？”とか“後にしない？”とかって、ちょっと譲って（もらっている）」と明かし、笑わせた。