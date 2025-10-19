4人の男の子を育てるタレントの平愛梨（40）が18日、Instagramを更新。4歳の三男・bebeくんと一緒に作った夕食を披露した。

【映像】長友選手に“そっくり”な7歳の長男バンビーノくん

2017年に、FC東京の長友佑都選手（39）と結婚し、7歳、6歳、4歳、2歳の男の子がいる平。Instagramでは、子どもたちの好みに合わせてメニューがバラバラの朝食を作るなど、日々子育てに奮闘している。

そんな忙しい平のために7歳の長男・バンビーノくんが、料理を手伝ってくれることもあるそうで、その姿にファンからは「お母さん助けてあげてえらいなぁ〜」「長友さんがキッチンに立っているみたい」と、反響が寄せられている。

平愛梨、4歳の三男と作った夕食を披露

2025年10月18日の更新では、「チャチャッと作らなきゃ！とエプロン付けると『僕もママと作りたい』と言って側にきた3番目!!4歳bebeにも何か覚えてもらおう！と卵をわってもらい混ぜてもらって玉子焼きが完成。やっぱり手際がよくてセンスある。どんどんやって頂いてレパートリー増やしていこう」と、4歳の三男・bebeくんが手伝ってくれて完成した夕食を披露している。

この投稿にファンからは、「bebeは愛梨さんに似てきてない？玉子焼きも上手！」「わぁ〜、三男くん大きくなりましたね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）