「控えめに言っても驚きだ」「久保らを抑えて…」パリSGイ・ガンインの“アジア年間最優秀国際選手賞”受賞に仏メディアが疑問「スタメンにもなれない選手に個人タイトルは贅沢」
現地10月16日にサウジアラビアのリヤドで、アジアサッカー連盟が主催する「AFCアワード・リヤド2025」が開催。注目された、アジア以外のクラブでプレーするアジア出身選手から選出される「アジア年間最優秀国際選手賞」は、パリ・サンジェルマンの韓国代表MFイ・ガンインが受賞した。
同じくノミネートされていた日本代表の久保建英（レアル・ソシエダ）、イラン代表のメフディ・タレミ（オリンピアコス）を抑えての受賞となったイ・ガンインだが、昨季はパリSGがチャンピオンズリーグを含む４冠を達成したなかで、主に控え要員だった。
そのためファンからは「理解できない」「なぜ選ばれた？」といった声も少なくなく、ちょっとした物議を醸している。
また、この受賞に疑問を呈したのが、フランスメディアの『Foot365』だ。「全く不合理というわけではないが、控えめに言っても驚きだ」とし、以下のように伝えている。
「この韓国人は多くの人々を驚かせる栄誉を受けた。ベンチで過ごす時間がほとんどだった彼にとって、この発表は眉をひそめるには十分だ。昨季は公式戦50試合に出場し、７ゴール・６アシスト。まずまずの成績だが、華々しいとは言えない。このトロフィーの要因はパリSGでのCL、リーグ・アン、クープ・ドゥ・フランス、トロフェ・デ・シャンピオンの優勝という実績だ」
さらに続けて、次のように見解を示している。
「イ・ガンインは、タレミと久保を抑えて選出された。彼にとって初の受賞であり、クラブにとっても初の快挙だ。しかしスターティングメンバーにもなれない選手が、個人タイトルを獲得するというのは贅沢だ。しかしこれも現代サッカーの常であり、時にチームの成績が個人のパフォーマンスに勝ることもある」
チーム成績を考えれば、イ・ガンインの受賞は妥当ということなのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
同じくノミネートされていた日本代表の久保建英（レアル・ソシエダ）、イラン代表のメフディ・タレミ（オリンピアコス）を抑えての受賞となったイ・ガンインだが、昨季はパリSGがチャンピオンズリーグを含む４冠を達成したなかで、主に控え要員だった。
また、この受賞に疑問を呈したのが、フランスメディアの『Foot365』だ。「全く不合理というわけではないが、控えめに言っても驚きだ」とし、以下のように伝えている。
「この韓国人は多くの人々を驚かせる栄誉を受けた。ベンチで過ごす時間がほとんどだった彼にとって、この発表は眉をひそめるには十分だ。昨季は公式戦50試合に出場し、７ゴール・６アシスト。まずまずの成績だが、華々しいとは言えない。このトロフィーの要因はパリSGでのCL、リーグ・アン、クープ・ドゥ・フランス、トロフェ・デ・シャンピオンの優勝という実績だ」
さらに続けて、次のように見解を示している。
「イ・ガンインは、タレミと久保を抑えて選出された。彼にとって初の受賞であり、クラブにとっても初の快挙だ。しかしスターティングメンバーにもなれない選手が、個人タイトルを獲得するというのは贅沢だ。しかしこれも現代サッカーの常であり、時にチームの成績が個人のパフォーマンスに勝ることもある」
チーム成績を考えれば、イ・ガンインの受賞は妥当ということなのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？