神尾楓珠、藤原丈一郎、本田望結の“幼少期”姿が公開 6人集合ショットで「登場をお楽しみに」
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15）の公式SNSが19日に更新され、幼少期キャストが発表された。
【写真】『すべ恋』神尾楓珠、藤原丈一郎、本田望結の幼少期役が発表
真央（神尾）の幼少期は岡田和真、真央の妹・莉津（本田望結）の幼少期は瑠璃、真央の親友で莉津が想う楓（藤原丈一郎）の幼少期はジュニアの内田煌音が演じる。
インスタグラムでは、6人の集合ショットとともに「登場をお楽しみに」と伝えた。
今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原、本田、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた由宇（葵）と真央。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学を機に遠距離になり、次第にすれ違っていく。
【写真】『すべ恋』神尾楓珠、藤原丈一郎、本田望結の幼少期役が発表
真央（神尾）の幼少期は岡田和真、真央の妹・莉津（本田望結）の幼少期は瑠璃、真央の親友で莉津が想う楓（藤原丈一郎）の幼少期はジュニアの内田煌音が演じる。
インスタグラムでは、6人の集合ショットとともに「登場をお楽しみに」と伝えた。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原、本田、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた由宇（葵）と真央。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学を機に遠距離になり、次第にすれ違っていく。