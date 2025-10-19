北海道・知床半島沖で２０２２年４月に起きた観光船「ＫＡＺＵ Ｉ（カズワン）」の沈没事故を巡り、業務上過失致死罪で釧路地裁に起訴された運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一被告（６２）の初公判が１１月１２日に開かれる見通しであることが分かった。

釧路地検が１９日に札幌市内で乗客家族への説明会を開き、想定されている公判日程を伝えた。関係者によると、今月末に行う地裁と地検、弁護人の三者協議で正式決定する。

事故は２２年４月２３日に発生。知床遊覧船は運航基準で「風速８メートル以上、波高１メートル以上」が見込まれる場合は出航しないと定めていたが、カズワンは同日午前１０時頃、「風速１５メートル」や「波高２〜２・５メートル」の予報が出る中で斜里町のウトロ漁港を出発し、知床岬で折り返した後の午後１時２０分過ぎに沈没した。

桂田被告は同社の安全統括管理者と運航管理者を兼任しており、検察側は起訴状で、被告が天候悪化に伴う死傷事故の発生を予見して出航を中止させる義務を怠った結果、乗客２４人と船長（当時５４歳）、甲板員（同２７歳）の計２６人が犠牲になったと主張。被告側は一貫して「出航前に船長から『天気が荒れる前に引き返す』と言われていた」と説明し、公判でも事故の予見可能性を否定して無罪を求める考えを示している。