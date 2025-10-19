ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥ó7°Ì¤Î¾®ÎÓ¹áºÚ¡¢·ãÀï¤Î5¶è¤Ç6¿ÍÈ´¤¡ª20°Ì¤«¤é14°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì·÷Æâ¤Ë¡Ú¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡Û
¢£¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡Ê19Æü¡¢Ê¡²¬¸©¡¦½¡Áü¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹È¯ÃåÅÀ¡¢6¶è´Ö42.195km¡Ë
½÷»Ò±ØÅÁÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡ÊÂè44²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡¢11·î24Æü¡¦µÜ¾ë¸©¡¦ÀçÂæ³«ºÅ¡Ë¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤¹¤ë6¶è´Ö42.195km¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
31¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢¾å°Ì16¥Á¡¼¥à¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ëº£Âç²ñ¡£5¶è¡Ê10.4km¡Ë¤ËÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó7°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂçÄÍÀ½Ìô¡¦¾®ÎÓ¹áºÚ¡Ê24¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£6¿ÍÈ´¤¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à20°Ì¤«¤é14°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì·÷Æâ¤ÇºÇ½ª6¶è¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
16°Ì¤È31ÉÃº¹¤Î20°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿¾®ÎÓ¡£¤Þ¤º½øÈ×¤ÇÁ°¤ò¹Ô¤¯3¥Á¡¼¥à¤òÈ´¤¡¢17°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£2Ò¼êÁ°¤Ç16°Ì¤Î¥Ù¥¢¡¼¥º¤È¤Ï16ÉÃ¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ò¼êÁ°¤Ç¥Ù¥¢¡¼¥º¤òÈ´¤16°Ì¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¾®ÎÓ¤Ï¤ï¤º¤«3Ò¤Û¤É¤Ç31ÉÃ¤¢¤Ã¤¿º¹¤òµÍ¤á¤ë²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸å¤í¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤ÎÅâÂô¤æ¤ê¡Ê29¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¡¢¾®ÎÓ¤Ï17°Ì¤Ë¸åÂà¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®ÎÓ¤Ï½ù¡¹¤Ëº¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¡¢6.4ÒÄÌ²á»þÅÀ¤Ç16°Ì¡¦ÅâÂô¤Ë5ÉÃº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢7ÒÉÕ¶á¤ÇÊÂ¤Ö¤È¡¢°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·16°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¾®ÎÓ¤Ï2¥Á¡¼¥à¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¤ò14°Ì¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢ºÇ½ª6¶è¤Ë¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤¤¤À¡£
