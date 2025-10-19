【新潟3R】3連単839万円超の大波乱…伏兵インフローレVで今村聖奈騎手がJRA通算100勝達成
10月19日、新潟競馬場で行われた3R・3歳上1勝クラス（芝1200m）は、今村聖奈騎乗の12番人気、インフローレ（牝3・栗東・寺島良）が勝利した。クビ差の2着にコムーネ（牝3・美浦・奥平雅士）、3着にティピティーナ（牝3・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは1:09.8（稍重）。
1番人気で荻野極騎乗、バンディート（牡5・栗東・東田明士）は13着、2番人気で石神深道騎乗、マイネルステラート（牡3・美浦・高木登）は6着敗退。
【京都12R】武豊vs今村聖奈の大激戦…武豊ヒルノハンブルクが差し返してV3連複も100万円超え
今村聖奈騎乗の12番人気、インフローレが勝利して、同騎手はJRA通算100勝を達成した。JRA女性騎手による100勝は、藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手に次いで3人目の快挙。ゴール前では大接戦となり、追い比べの中からしぶとく抜け出した。2着には17番人気コムーネ、3着には3番人気ティピティーナが入り、単勝3360円、3連複107万5730円、3連単839万6420円の払戻しとなっている。
インフローレ 7戦2勝
（牝3・栗東・寺島良）
父：リオンディーズ
母：キュイキュイ
母父：ハービンジャー
馬主：杉山忠国
生産者：杵臼牧場