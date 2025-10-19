10月19日、新潟競馬場で行われた3R・3歳上1勝クラス（芝1200m）は、今村聖奈騎乗の12番人気、インフローレ（牝3・栗東・寺島良）が勝利した。クビ差の2着にコムーネ（牝3・美浦・奥平雅士）、3着にティピティーナ（牝3・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは1:09.8（稍重）。

1番人気で荻野極騎乗、バンディート（牡5・栗東・東田明士）は13着、2番人気で石神深道騎乗、マイネルステラート（牡3・美浦・高木登）は6着敗退。

3連複も100万円超え

今村聖奈騎乗の12番人気、インフローレが勝利して、同騎手はJRA通算100勝を達成した。JRA女性騎手による100勝は、藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手に次いで3人目の快挙。ゴール前では大接戦となり、追い比べの中からしぶとく抜け出した。2着には17番人気コムーネ、3着には3番人気ティピティーナが入り、単勝3360円、3連複107万5730円、3連単839万6420円の払戻しとなっている。

インフローレ 7戦2勝

（牝3・栗東・寺島良）

父：リオンディーズ

母：キュイキュイ

母父：ハービンジャー

馬主：杉山忠国

生産者：杵臼牧場