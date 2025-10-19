シャインマスカット「1房2000円」でも人気の謎…栽培面積は“12年で10倍”に!? 高くても売れる背景とは

シャインマスカットの栽培面積は12年で10倍に

シャインマスカットは2006年、日本で品種登録された比較的新しいブドウです。

農林水産省によると、2008年の57ヘクタールから始まり、2010年の256ヘクタールから2022年の2673ヘクタールと12年で栽培面積は約10倍に増加しています。シャインマスカットをはじめとした果樹類の新しい品種を作るにあたっては、次のような点が重視されます。



・栽培のしやすさ

・高糖度

・食味のよさ

・食べやすさ

・気候変動への適応



なお、かつて主流であったマスカットの品種といえば、マスカット・オブ・アレキサンドリアですが、生産量の大半を占める岡山県においても2014年にシャインマスカットの生産量が上回りました。

今ではマスカット・オブ・アレキサンドリアはごく一部のデパートなどで出回り、「シャインマスカットより高級品」という扱いとなっています。



シャインマスカットが人気になった理由

シャインマスカットは、なぜこれほどに人気になったのでしょうか？ 以前は一般的に売られていた「普通のマスカット」であるマスカット・オブ・アレキサンドリアは、エジプト原産の種ありブドウでした。

シャインマスカットはヨーロッパとアメリカの品種を掛け合わせていますが完全に国産で、主な産地は山梨県、長野県、岡山県などです。シャインマスカットには以下のような魅力があります。

・強い甘み

酸味が少なく、糖度18度以上で強い甘みがあります。

・さわやかな香り

欧州ブドウに由来する、爽やかなマスカットの香りが特徴です。

・大粒、歯ごたえの良さ

粒は巨峰に迫る大きさで、果肉がしまりサクッとした歯ごたえがあります。

・皮ごと食べられる

皮の渋みが少なく、パリパリ食感でそのまま食べられます。手を汚さずに食べられると評判です。

・種なし

シャインマスカットには種ありと種なしがあり、中でも種なしが人気です。

シャインマスカットは、生産者からも人気があります。従来品種に比べて栽培管理がしやすく、着色をよくする管理を求められないことで、生産の手間が減っているのです。

気温上昇により黒系品種の着色不良が顕著である影響で、黒系品種からシャインマスカットに乗り換える生産者も多くいます。病気になりにくい、粒が軸から取れにくいなどの特徴もあります。



安く買う方法

高級品のシャインマスカットですが、安く買う方法もあります。数年前には1房500円のシャインマスカットがスーパーに現れたという話があります。

全国的に栽培が広がり生産量が増えたことで、いつ価格が下がってもおかしくない状況であり、気候の影響で生産が増えた「当たり年」には安いシャインマスカットが散見されました。

同じシャインマスカットでも、価格に開きがあります。八百屋や直売所は、通販より安い傾向です。産地の道の駅では、家庭用のものが1房1000円台、贈答用でも3000円台で手に入ります。

通販で安い品を探すなら訳あり品ですが、2000円弱と、スーパーで買うのとさして変わりません。ちなみに通販で贈答用の高級品を買うなら価格帯は5000～1万6000円ほどです。

「シャインマスカットと似た味で安いもの」を探すなら、シャインマスカットと掛け合わせた新品種や、皮ごと・種なしで食べられる品種はいかがでしょうか。例えば、山梨県の道の駅では、下記の国産品種が手に入ります。



・スカーレット

・クイーンニーナ

・サニードルチェ

・甲斐路

・ロザリオビアンコ



まとめ

調べてみると、シャインマスカットは圧倒的な食味の良さで人気になったことが分かりました。農林水産省によると、消費者が果物に一番求めている提供方法は「見た目はよくないが安価であること」です。

にもかかわらず、このように高級品であるシャインマスカットが売れているのは、珍しいことといえるでしょう。消費者にも生産者にも愛されるシャインマスカットは、今後も人気が続くと思われます。



