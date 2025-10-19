嵐、デビュー日に5人揃って生配信決定 時間に注目集まる「こだわりと愛を感じる」
【モデルプレス＝2025/10/19】嵐が11月3日17時より、ファンクラブ会員限定「生配信だヨ嵐会 2025」を開催することが決定。10月19日、FAMILY CLUB onlineにて発表された。
【写真】嵐5人で歌唱 今年公開された近影
嵐は、デビュー日となる11月3日に生配信を開催することを発表。公式サイトでは「嵐5人と一緒に楽しい時間を過ごしましょう！」とし、メンバー揃っての配信であることを明かしている。
なお、同配信は嵐のファンクラブ会員限定で、会員ページ内ではアーカイブ配信も予定している。
この発表を受け、ファンからは歓喜の声が続々。また配信日時の17時（午後5時）にも注目が集まり「7時＝5時…やっぱり嵐は5だよね」「5へのこだわりと愛を感じる」「さすがすぎる」といった声が上がっている。
嵐は5月6日、ファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」にて、2026年春頃に予定しているコンサートツアーをもって嵐としての活動を終了することを発表した。（modelpress編集部）
情報：FAMILY CLUB online
https://online.familyclub.jp/s/jno/page/fco_ARASHIKAI2025
【Not Sponsored 記事】
