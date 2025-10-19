韓国ファッション誌「W Korea」乳がん啓発イベントの不適切内容を謝罪「全過程をより綿密に再検討いたします」【全文】
【モデルプレス＝2025/10/19】韓国ファッション誌「W Korea」の公式Instagramが、10月19日に更新された。同月15日に開催されたイベント「乳がん認識向上キャンペーン『Love Your W』」の不適切内容について、謝罪した。
Instagramでは「『乳がん啓発キャンペーン：Love Your W』は2006年に始まったキャンペーンで、20年間にわたり乳がん早期検診の重要性を伝える努力を続けてまいりました」とした上で「しかしながら、10月15日のイベントは、キャンペーンの趣旨に照らして構成と進行が適切でなかったとの指摘があり、私たちはこれを重く受け止めております」と報告。続けて「何よりも、乳がん患者様およびご家族の皆様のお立場を細部にわたり配慮できず、ご不快な思いやご心痛をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また「20年間続けてきたキャンペーンの核心は、乳がんの早期発見の重要性を啓発し、韓国乳がん健康財団の治療費支援活動を助けることにありました」とし「様々なご批判とご指摘を真摯に受け止め、不足していた部分について継続的に検証してまいります」と説明。「今回の件を教訓とし、イベントの企画および実施の全過程を、より綿密に再検討いたします」とつづった。
「Love Your W」とは、「W Korea」が主催する乳がんの早期発見と意識向上を目的としたキャンペーン。10月15日、ソウル光化門（クァンファムン）フォーシーズンズホテルソウルにて「第20回乳がん認識向上キャンペーン：Love Your W 2025」が開催されたが、SNS上には華やかなドレスをまとった著名人たちが飲酒をする姿や曲に合わせて踊る様子が公開され、波紋を呼んでいた。（modelpress編集部）
乳がん意識向上キャンペーン「Love Your W」に関するお詫び
乳がん啓発キャンペーン「Love Your W」は2006年に開始され、20年にわたり乳がんの早期検診の重要性を啓発すべく努力を重ねてまいりました。
しかしながら、去る10月15日に開催いたしましたイベントにおきまして、キャンペーンの趣旨に照らし合わせる際、構成および進行が不適切であったとのご指摘をいただきました。弊社はこれを重く受け止めております。
何よりも、乳がん患者様およびご家族の皆様のお立場を細部にわたり配慮できず、ご不快な思いやご心痛をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
また、本キャンペーンの趣旨にご賛同いただき、善意でご参加くださった多くの皆様にも、今回の論争によりご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。
今回の事態によりご心痛をおかけした全ての皆様のお気持ちを重く受け止め、弊社の至らぬ点を深く反省しております。
これまでの長きにわたり、本キャンペーンの根幹には、乳がんの早期発見の重要性を啓発し、低所得者層への手術治療費を支援されている韓国乳房健康財団様の活動と、その活動を温かいご関心をもってご支援くださった皆様の存在がありました。
皆様の篤いご支援の光が失われないよう、いただきました様々なご批判とご指摘を真摯に受け止め、不足していた部分について継続的に検証してまいります。今回の件を教訓とし、イベントの企画および実施の全過程を、より綿密に再検討いたします。
敬具
W KOREA 一同
