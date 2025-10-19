◆国内女子プロゴルフツアー 富士通レディース 最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

首位で出た木村彩子（コンフェックス）が６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１２アンダーで制した。３年ぶり２勝目を挙げ、優勝賞金１８００万円を獲得した。

高橋彩華（さやか、フリー）、渡辺彩香（大東建託）と並ぶ首位で出た木村は、４番で３メートル、５番で２・５メートルに寄せて連続バーディー。８番、１０番、１３番と順調にスコアを伸ばした後、１４番で落としたものの、最後は逃げ切った。

初日は４４位と出遅れたが、２日目に５連続バーディーやイーグルなど６４のビッグスコアで首位浮上した。持ち前のショット精度に加え、第１日に南秀樹コーチの指導を受けて修正したパッティングも復調。初優勝した２２年のアース・モンダミンカップ以来、３年ぶりの２勝目をつかんだ。

大阪・枚方市出身の木村はプロ１１年目の２９歳。１９９５年度生まれの選手では今季、永峰咲希（ニトリ）、柏原明日架（富士通）、金沢志奈（クレスコ）、堀琴音（ダイセル）に続き、５人目のツアー優勝を飾った。

渋野日向子（サントリー）ら９８年度生まれの「黄金世代」、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）ら０３年度生まれの「ダイヤモンド世代」など各世代の呼称が生まれる中、木村らの世代は付いておらず。１８日には「優勝者が出る前は『石ころ世代』とか言っていた。磨けばダイヤモンドになる。いい名前を募集中です」と熱く呼びかけていたが、一大勢力を築く世代となった。

◆木村 彩子（きむら・あやこ）１９９５年１１月２日、大阪・枚方市生まれ。２９歳。１０歳からゴルフを始める。２０１４年に千葉・聖徳大付女高を卒業。１５年７月のプロテストに２度目の受験で合格。１８年に賞金ランク４３位で初の賞金シード。２２年のアース・モンダミンカップで初優勝。趣味はＥＸＩＬＥのライブ観戦。１５５センチ、５０キロ。家族は両親。