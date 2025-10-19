◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３４節 Ｇ大阪０―５柏（１８日・パナスタ）

柏がＧ大阪に完勝し、順位を２位に上げた。東洋大の４年生で、来季からの加入が内定しているＤＦ山之内佑成は右ウィングバックに入ってフル出場。１２日のルヴァン杯・川崎戦に続いて先発し、アシストも記録した。

前半７分、右サイドでＭＦ原田亘、山之内と渡ってＦＷ小泉佳穂が抜け出すと、最後は相手ＤＦを交わして左足で先制点を挙げた。同１５分にはＭＦ中川敦瑛、さらに４分後にはＤＦジエゴも追加点を奪い、試合開始２０分以内で３得点。後半にも２点を追加し、今季公式戦初の５得点で快勝した。

天皇杯では２回戦で柏、３回戦で新潟を破った東洋大。山之内は柏戦で得点も挙げるなど、主将として大学勢初のＪ１チーム連破に導いた。佳境を迎えたリーグ戦でも初めてスタメンとして出場し、「監督から求められているのはそういうところですし、ウィングバックの役割として考えてやった結果」と、終始アグレッシブにプレー。シュートシーンで枠を捉えきれない場面では叫んで悔しさをあらわにするなど「数字を求めてやっている」と、堂々プレーした。「いま優勝を目指してやっているので、そこに自分もビビるのではなく自信をもってチャレンジすることがチームにとって少しのプラスになれればいい。何も考えずに、じゃないですけどチームが優勝争いしているからといってひるむことなく自信を持ってやれた」とリーグの残り４試合、ルヴァン杯決勝と、エネルギッシュに貢献していく。