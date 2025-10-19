質問に即答！「いちご食べたい人」でまさかの挙手ポーズ　6万いいね「はい！」「この真剣さよ」【ママリ】

「いちご食べたいひとは手を挙げて」堂々と挙手する光景に6万いいね

くーさんママ(@kukuri_shibainu)さんの投稿です。甘酸っぱいイチゴは好きですか？時期になると、イチゴ狩りはどこも大人気。大好物だと言う人もいるでしょう。おいしいものは、愛犬たちだって分かります。





©kukuri_shibainu

いちご食べたいひとは手をあげてくださ～い。

きちんと手を挙げて、食べたいと主張する愛犬。とてもお行儀が良く、おりこうさんですね。甘い香りがしたのでしょうか。「食べたい！」と一生懸命に伝えようとする姿には、とても癒やされます。



この投稿に「あまーい香りがするんだね」「そんな顔で見つめられたら…！」などのリプライが寄せられました。「あまおう」は高級なイチゴですが、つい愛犬にも分けてあげたくなりそう。おいしい物は大好きな人や犬と食べた方が、より一層おいしさを感じられるかも。飼い主と愛犬の絆に、ほっこりする投稿でした。

大きくなっても一緒に寝たい愛犬に45万いいね

❁みゆち❁ |ө⊙)♡‎(@miiiyuu1001)さんの投稿です。わんちゃんの成長は、人よりもずっと早いです。しかし、わんちゃんの心はいつまでも子犬のころのまま。だから、ずっと飼い主さんのことが大好きで、ずっと傍にいたいのです。



成長しても、大好きな場所は変わらない。そんなかわいいわんちゃんをご紹介します。

©miiiyuu1001

きっと虎丸は気づいていない



自分が大きくなっちゃったことに(笑)

子犬のころはすっぽりと入ることができた布団でしたが、成長とともにはみ出すまでになりました。しかし、本人は知らん顔。きっと、体の成長なんて些細なことなのでしょう。大きくなっても、大好きな場所はずっと一緒。体は成長しても、何も変わらない。そんなことを教えてもらったような気がします。



この投稿に対して「かわいい子犬だわん」「ぴったりくっついてかわいい」などの投稿が寄せられました。成長に寂しさを感じるには周りの人だけ。本人は何も変わっていないんですね。ほっこりする投稿でした。

娘が撮影、コーギーと飼い主の後ろ姿に1万いいね

ぺち(@xzDjISkHbH5Sy4e)さんの投稿です。ペットと暮らす中で、しばしば愛を感じる瞬間がありますよね。たとえ言葉が通じなくても、家族の一員だと感じる瞬間は、大きな幸せを感じることができるのではないでしょうか。



投稿者・ぺちさんは、愛犬のコーギーと暮らしています。ある日、何気ない生活の一部を、ぺちさんの娘が撮影したそう。幸せと愛おしさがあふれる後ろ姿をごらんください。

©xzDjISkHbH5Sy4e

娘に撮られてた(￣▽￣)

ぺちさんがキッチンで準備をしていると、隣で様子を見ている愛犬。きっと、何気ない普段の光景なのかもしれませんが、仲の良さが伝わってきますね。ぺちさんの作っているものに興味があるのか、一生懸命のぞく姿がかわいらしいです。日常の何気ない瞬間にこそ、愛犬との幸せな時間があふれていますね。



この投稿に、「ほっこり」「仲の良しが溢れている」などのリプライが寄せられました。愛犬との信頼関係を感じる素敵な写真ですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）