¡ÖÍ§Ã£¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡TBS¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢8·î¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿½é¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¤¬ÃÏ¸µ¤Î½ñÅ¹¤ÇÁí¹ç2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖÃÏ¸µ¤ÎËÜ²°¤Ç2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¡¡¤ÈÍ§Ã£¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¸Î¶¿¤Ë´¶¼Õ¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢½µ´©¥Ù¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÃª¤ÇÆ²¡¹2°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ï»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Î½Ð¿È¤À¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆóÅáÎ®¤ä¤Í¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë´éÉé¤±¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥ª¥ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï1°Ì¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¡£¡¡1st¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÍÛ¤¬¤Î¤Ü¤ë¤Û¤¦¤Ø¡×(ÂÀÅÄ½ÐÈÇ)¤Ï¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖQuick Japan¡×(Æ±)¤Ê¤É¤ËÏ¢ºÜ¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¸¶¹Æ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥³¥ó¡ÖÂè21²ó ¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£