山形県内では、連日クマの目撃が止まりません。クマの目撃件数は今月12日時点で1522件に上り、去年の4倍以上に。統計をはじめた2003年以降最多の記録を更新し続けています。

【写真を見る】女性の背後からクマ「命を失わなくてよかった」"襲撃の瞬間"を記者に語る 国に危機感なしで「緊急銃猟」運用に市町村から不安の声…県が「タスクフォース」立ち上げ（山形）

はっきり申し上げ、こうした現実に対し国に危機感は感じられない。

今週も、住宅敷地内、川沿い、道路など、県内の至るところでクマが目撃され、小学校が休校となるなど県民生活にも影響が出ました。

13日には飯豊町でクマによる人的被害が発生。襲われたのは83歳の女性でした。

岩手県ではクマに人が襲われる被害も出ている中、「命を失わなくてよかった」と口にする女性にTUYが詳しく話を伺うと、まさに危機一髪ともいえる当時の状況が見えてきました。

■背後から覆いかぶさってきた



女性が襲われたのは13日の午前5時45分ごろでした。飯豊町椿の自宅で牛の飼料の準備をしていたところ、突然クマが倉庫から現れたということです。

女性は身をかがめるも、クマは走って女性に向かってくると背中に覆いかぶさり、右腕や背中をひっかいたということです。その後、その場から西へ走り去りました。

■危機一髪、その「瞬間」

クマが突然現れ背後から襲いかかる・・・まさに危機一髪とも言える状況でした。

「ブルーシートをたくし上げていたら、左側から突然クマがきた」

女性は「クマだ、と思ったから身体を丸めた」そう言うと、当時したという姿勢を再現してくれました。

被害にあった女性「背中からガーッと押し付けられて、蹴られたようになって、そのあと後ろに尻もちをついた」

「人がいたから、たまげた（びっくりした）ようだった」「顔をやられると大変だと思ったから、身をかがめた」

■はっきりと残る爪痕

女性は右手首と背中にケガをしましたが軽傷で、自ら家族に助けを求め、病院に救急搬送されました。腕には包帯がまかれ、背中にははっきりと爪の痕が残されていました。

女性は「一瞬だったからわからなかった」と話しています。あっという間の出来事だったようです。

■数日前からクマの気配が

女性の家は飯豊町役場からおよそ500メートルの距離。ここ数日の間に、倉庫の牛の飼料や近くの栗が食べられていました。

女性は2週間ほど前にクマが木に作られた蜂の巣を食べている姿を目撃していて、クマは頻繁に付近で活動していたとみられます。女性は「まさか家に来ると思わなかった」と話しますが、その"まさか"が起きてしまいました。

人の生活圏に現れるクマ。ヒトの命を守るために先月運用が始まった「緊急銃猟」という制度が話題ですが、そこには課題もあります。

■緊急銃猟と、現場の課題

クマは市街地でも多く目撃されていて、私たちの生活圏内に出没することは、もはや珍しくないように感じます。私たちが普段から"もしも"の場合に備えて行動することはもちろん、自治体や国が具体的な対策を立てる必要性を感じます。

こうした中、9月1日に改正鳥獣保護管理法が施行され、運用が始まった「緊急銃猟」。

これまでは原則的に市街地で銃を使うことはできず、人に危険が及ぶ場合に県と警察の許可を得て使う必要がありましたが、改正法により、人の生活圏にクマが出没した場合、安全面の条件などを満たせば「緊急銃猟」として市町村長の判断で銃の使用、駆除を許可できるようになりました。

時間がない中で「県と警察に許可を得る」という銃を使用するまでの手順が必要なくなるのです。

しかし、市町村からは猟銃使用の責任を負うことについて不安の声が上がるなど、課題もあります。ヒトやモノへの被害がない、安全を確保するなどの要件がありますが・・・

9月に緊急銃猟の運用がはじまって以降、自治体から運用方法や基準について県に問い合わせなどが寄せられていたということです。

■不安解消なるか「緊急銃猟タスクフォース」

そんな中、16日に吉村知事は「緊急銃猟タスクフォース」という専門チームを立ち上げたと発表しました。県と県警の担当職員が直接市町村長を訪問し、相談を受け課題を整理することで緊急銃猟への不安を解消しようというものです。

吉村知事は「制度を知ることで緊急銃猟の判断はしやすくなると思う」と話します。

まずは制度をしっかり把握することが緊急銃猟への不安を解消する第一歩と考えているようです。21日に河北町にチームを派遣するのを皮切りに、希望する市町村を順次回り、市町村長と直接意見交換や助言を行うとしました。

身近に迫るクマの危険。国や自治体が迅速に対策を立てることはもちろん重要ですが、制度を適切に運用できなければ意味がありません。運用する上での課題をスピード感を持ち解決することが求められます。

※画像 県公表資料より