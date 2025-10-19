第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われた。

埼玉県内に練習拠点のある大学のうち９校が参加し、大東文化大（東松山市）が８位、立教大（新座市）が１０位で、それぞれ来年１月の本大会出場の切符をつかんだ。

予選会は、陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンコースで行われた。４２チームが参加し、本大会に出場する１０枠をかけて各チームの選手上位１０人による合計タイムを競った。

芝浦工業大は昨年の２３位から１８位にジャンプアップした。今年４月、駿河台大を箱根初出場に導いた徳本一善氏を駅伝部監督に招聘（しょうへい）したチームは、今後の躍進を予感させた。

駅伝部は２０１１年に創部。２７年の大学創立１００周年までに箱根初出場を目指すプロジェクトに取り組み、有力選手のスカウトに力を入れている。

今大会での初出場はかなわなかったが、徳本監督はレース後、「はじめはサークルのような雰囲気で、言い訳ばかりだったチームが変わってきた」と手応えを口にした。