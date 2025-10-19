「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）

１３日に閉幕した大阪関西万博。皆さんは行かれましたか？私は２回行きました。１度目は６月に１人で。そして先日３カ月ぶりに、駆け込みで２回目に行ってきました！

高校の時からの親友と２人で「雰囲気だけでも楽しめたらいいね〜」と大混雑を覚悟で入場したのですが。いくつかのコモンズを見て回ったり、夕焼けの大屋根リング、ドイツのレストランではソーセージとビール、ラストのドローンショーまで、たっぷり満喫することができました♪

どこも趣向を凝らした建物や演出、香りや照明でとても楽しくて。コモンズでは今まで知らなかった国をたくさん知ることができてワクワク。大屋根リングからの開けた景色が本当にきれいで、ずーーっと歩いていたかったー！ブルンジのカヌレパフェ、蜂蜜の甘味と香りでとってもおいしかったです♪

場所によっては日本語が通じず、突如求められる英語での会話にドキドキしたりもしましたが、とても良い体験に。行ってみたい国、知りたい国がたくさんできました！世界は本当に広い！いつか海外の競馬場も行ってみたいなぁ〜。

さて秋華賞です。Ｇ１予想コラムが始まり、◎チェルヴィニアで的中したのが１年前。今年もオークス馬カムニャックに期待します！秋初戦のローズＳが強かった！！４コーナーで不利があり、外を回るロスがありながら１着。オークスの勝ちっぷりからも、能力は抜けている印象です。調教の動きも文句なしでした。

そしてローズＳで本命にして的中した、テレサも頑張ってほしい一頭。実は誕生日の１月２５日が一緒でずっと応援しているんです♡距離延長がどうなのかなあと思っていたのですが、お母さんがフランスで２５００メートルの重賞を勝っているということで大丈夫じゃないかと。右回りで３勝、２着１回というのも魅力です。

馬券はまずカムニャックの単勝とテレサの複勝、今回はその２頭のワイドも買います。そして３連複はカムニャックを１列目に置いたフォーメーション。２列目にはテレサと、前走の走りから気持ちの強さが伝わってきたセナスタイル、ひとたたきで変わりそうなパラディレーヌの３頭。３列目にジョスラン、ブラウンラチェット、マピュース、エンブロイダリー、ビップデイジーを加えた２１点にします。２年連続で的中しますように♪