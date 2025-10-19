巨人・田中将大投手が１９日、ジャイアンツ球場で再始動した。シーズン終了後初めて姿を現し、自主練習を実施。ネットスローで黙々と汗を流した後、移籍１年目を総括した。

「１軍の戦力として働くことができなかった。そこの思いが一番強いですかね。移籍してきた時の会見でも（阿部）監督に『（２００勝まで）あと３勝だとかって言われているけど、２ケタ勝ってもらうつもりでいる』と言っていただいて。自分としても、やるならもう１回勝ちたいなって思いがありました。ただ、現実的に春先の投球では厳しかった。戦力として働くことができなかったというのが第一にある」

昨オフ楽天を退団し、新天地では開幕ローテーション入りした。４月３日の移籍後初登板で日米通算１９７勝目をマーク。５月に再調整のため降格となり、約３か月の２軍生活を経て夏場から再び１軍へ戻ってきた。今季最終登板の９月３０日・中日戦（東京ドーム）で史上４人目の日米通算２００勝を達成。昨季はわずか１登板で自身初の０勝。今年は１０先発で３勝４敗、特に夏場以降は離脱者が相次いだ先発陣を支えた。

「個人的なところで言えば、チームも変わって学ぶところがすごくあった。一人の野球選手として、人間として、またいろいろな発見があった、学ぶことができた１年だった。春先の１軍での投球、夏以降の自分の投球。内容を比べると、よくなっていると思う。いろいろ学んで、形にすることができてきたのが夏場。バッターの反応もこれまでとは変わってきているな、という感覚もありながら結果として少しずつ表れてきた」

視線は既に来季へ向いている。悔しさを胸に「さらにレベルアップできるように。投げるなら、やっぱ勝ちたい。とにかく１年間コンディションよく投げ続けられるように」と力強く語った。