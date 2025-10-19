タレント長嶋一茂（59）が19日、日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。東京・新橋駅前の雑居ビルで1個100円の激安メニューに驚嘆の声をあげた。

番組ロケを新橋駅前のニュー新橋ビルで開始。1階をめぐり歩いて、健康生ジュース専門店「ベジタリアン」に一茂は「ここおいしい。オレ、来たことある」とずんすん入店していった。

1971年にビル開業同時にオープンした最古参で、フルーツや野菜をジューサーに投入したできたてジュースを提供し、価格帯は400〜600円とリーズナブルな同店。一茂は柿ジュース、濱家隆一は梨ジュースを選択して、注文後にジューサー前の手作りサンドを見つけた。「保存料を使用していないため、持ち帰らずに店内でお召し上がりください」と明記してあり、ジュースをオーダーした客のみ100円で購入できるとしていた。

この金額をみて3人同時に「やっす」と声をそろえた。一茂は「それがやっぱり新橋なんだよ。これ手作りサンド銀座で100円にならない。絶対にならない。銀座、すぐ隣だからね」と念押しするように銀座と新橋の位置関係を強調した。濱家は「これは新橋、また来ますねー」と再訪を誓った。