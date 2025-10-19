我が家臣に迎えたい


【おむすびころりんなねこ】おむすびが転がった先、穴の中からかわいい声がして？／よっ！ねこむかしばなし（1）

ねこがいればみーんな幸せ！

誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。

古今東西様々の昔話や童話など、みんな知ってる物語たちにかわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！

元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる！ ねこあるあるが満載の、WEBアニメ化もされる童話×癒やし系ねこまんがをお送りします。

かわいくて憎めないねこの力でパワーアップしたエピソード、ぜひお楽しみください！

※本記事はぱんだにあ著の書籍『よっ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。

■◆金太郎なねこ

どれだけ大きくなるんだ…？


■◆元となったむかしばなし

金太郎

むかしあしがら山に金太郎という力強くて優しい少年がいました。金太郎は小さなころから動物たちと相撲をしていたこともあり、クマも投げ飛ばすほど力自慢でした。

そんなある日、金太郎たちが向こう岸に行くため橋を渡ろうとしましたが、橋が壊れています。そこで金太郎は持っていたまさかりで向こう岸まで届く大きな木を切り倒し、そのまま橋にしてしまいました。

金太郎の噂を聞きつけた源頼光が家を訪れ、武士として都に来てほしいとスカウトをしました。金太郎は武士になるべく、母や動物たちに別れを告げ、都へと向かうのでした。

著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』