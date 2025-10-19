水曜日の担々麺


【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。

■水曜日の担々麺

ストレス〜〜


担々麺のレシピ


■担々麺

材料（1人分）

中華麺……1玉

豚ひき肉……80g

ゆで卵……1個

チンゲン菜……1/4株

ごま油……小さじ1

A 甜麺醤……大さじ1/2

　しょうゆ……小さじ1

B 白練りごま……大さじ2

　しょうゆ……大さじ1

　豆板醤……大さじ1

　砂糖……大さじ1/2

　にんにく（すりおろし）……チューブ1cm分

熱湯…300ml

作り方

1. チンゲン菜は縦に4等分に切る。湯を沸かし、チンゲン菜をゆで、ザルにあげて水けをきる。ゆで卵は2等分に切る。

2. フライパンにごま油を入れて中火にかけ、豚ひき肉を炒める。火が通ったらAを加えて炒め合わせる。

3. 鍋にたっぷりの湯を沸かし、中華麺を表示通りにゆでる。ザルにあげて水けをきる。

4. 器にBを入れてよく混ぜる。熱湯を加えて混ぜたら3を入れ、2、1をのせて、お好みで糸唐辛子（分量外）をのせ、一味唐辛子をかける。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』