モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■水曜日の担々麺
■担々麺
材料（1人分）
中華麺……1玉
豚ひき肉……80g
ゆで卵……1個
チンゲン菜……1/4株
ごま油……小さじ1
A 甜麺醤……大さじ1/2
しょうゆ……小さじ1
B 白練りごま……大さじ2
しょうゆ……大さじ1
豆板醤……大さじ1
砂糖……大さじ1/2
にんにく（すりおろし）……チューブ1cm分
熱湯…300ml
作り方
1. チンゲン菜は縦に4等分に切る。湯を沸かし、チンゲン菜をゆで、ザルにあげて水けをきる。ゆで卵は2等分に切る。
2. フライパンにごま油を入れて中火にかけ、豚ひき肉を炒める。火が通ったらAを加えて炒め合わせる。
3. 鍋にたっぷりの湯を沸かし、中華麺を表示通りにゆでる。ザルにあげて水けをきる。
4. 器にBを入れてよく混ぜる。熱湯を加えて混ぜたら3を入れ、2、1をのせて、お好みで糸唐辛子（分量外）をのせ、一味唐辛子をかける。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』