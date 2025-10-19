（台北中央社）ラジオ・テレビ番組の祭典「第60回ゴールデン・ベル・アワード」（金鐘奨）ドラマの部の授賞式が18日、台北市内で開かれ、女性俳優の野心や苦悩などを描いた「女優: ボーン・トゥ・シャイン」（影后）が連続ドラマ作品賞を受賞した。ミニドラマ作品賞には、第2次世界大戦下で旧日本軍に従軍して捕虜監視員となった台湾人を描いた「聴海湧」が選ばれた。



連続ドラマ主演男優賞はベトナム出身のリエン・ビン・ファット（連炳発）が「The Outlaw Doctor 化外之医」で、同主演女優賞はシェリル・ヤン（楊謹華）が「女優」で受賞した。いずれも同賞の受賞は初。



「女優」は過酷なショービジネスの世界で夢を追い求め、演技に情熱を注ぎ、限界に挑戦する女優たちの姿を描いた作品。米動画配信大手ネットフリックスが製作した。連続ドラマ部門で作品賞、主演女優賞、監督賞、助演女優賞の4冠に輝いた。



最多受賞はミニドラマ「星空下的黒潮島嶼」（BLACK TIDE ISLAND）。撮影賞など6部門を制した。



（名切千絵）