10月18日放送の『Venue101』（NHK）に出演したKing & Prince（以下「キンプリ」）の永瀬廉に、心配の声が寄せられている。番組公式Instagramに投稿された近影で、すっきりとしたフェイスラインが話題となっているのだ。

「この日は30分まるごとキンプリ特集。2人体制になってからの楽曲から5人時代の曲もメドレーで披露しました。そんななか、放

送前に番組のInstagramにアップされた、郄橋海人さんと一緒に写る永瀬さんのフェイスラインが、以前よりすっきりしていたのです。パフォーマンス中も顔が痩せて見え、ひときわ体格も小柄に映っていました」（芸能記者）

これを見たファンはX上で、

《廉、少し痩せた？》

《永瀬さん元から痩せてるけどあまりにも痩せすぎてないですか》

《廉くんまた細くなってない？顔コケてきてない？》

といった心配の声が寄せられている。

そんな彼の周辺では、15日に発表された「ヒルマイルド」のCM交代が波紋を広げている。

「2020年から5年間務めてきた永瀬さんから、timeleszメンバー・原嘉孝さんと篠塚大輝さんにバトンタッチ。ところがこれには、永瀬さんのファンと思しきアカウントから『なんで変えたの』『永瀬廉の方が絶対良かった』などとSNSで猛反発に遭ってしまったのです。

これに対して、メーカーの健栄製薬は、公式Xで《多くのお問合せを頂いているヒルマイルドの前タレント契約につきまして、一つ一つのお問合せに時間がかかり回答をお待たせしている状況》と釈明投稿する事態に。《この度契約終了の申し入れを受けタレント契約を満了させて頂く事となりました》《これからも、いちファンとして陰ながら応援させて頂きます》と、タレント交代の背景と、永瀬さんへのフォローともとれる文章を投稿していました。

5年間起用してくれた健栄製薬に感謝しているファンもいますが、後任が同じ事務所、しかも売り出し中のtimeleszということで、複雑な感情を抱く人も多いようです」（芸能プロ関係者）

不毛な対立に心を痛めているのは、ほかならぬ永瀬本人だろう。

「永瀬さんも健栄製薬の声明はもちろん、X上の声も目に入っているはず。今回、永瀬さんが痩せていると多数指摘を受けたこととの因果関係はわかりませんが、永瀬さん本人も、後輩のファンとの確執は望んでいないはずです」

このような空気が広がることで、timeleszとの共演に影響が出る、なんてことにならないと良いのだが……。