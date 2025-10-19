富士山の開山期（７月１０日〜９月１０日）に、今夏始まった入山規制に伴う事前登録をした登山者のうち、外国人が占める割合が須走ルートで５割を超えていたことが静岡県のまとめでわかった。

登山者の詳細な国・地域の割合が発表されるのは初めて。欧米系ツアー客の人気が主な理由として挙げられる。（大坪祐市）

静岡県が今年、登山者情報の事前登録のため導入した公式アプリ「静岡県ＦＵＪＩ ＮＡＶＩ」の情報を分析し、登山者の国・地域の内訳を公表した。それによると、外国人の比率は、約１・８万人が事前登録した須走ルートで５１・３％（９３９６人）となり、日本人登山者を上回った。国・地域別で日本に次いで人数が多かったのは、アメリカ（１６１４人）、フランス（６１８人）、イギリス（４６６人）の順で、欧米の国々が上位を占めた。

静岡県内で最も多くの登山者が利用する富士宮ルートの外国人割合は２２・４％。内訳は、台湾（１７９０人）、アメリカ（９３２人）、韓国（７０２人）、中国（６３３人）と、アジア系が多かった。

一方、静岡県内に三つあるルートで最も険しいとされる御殿場ルートでは１７％にとどまった。

◇

「須走ルートは東京からの接続が抜群。河口湖や箱根など、海外で人気の観光地からも近い」

ガイド団体「富士マウンテンガイド」代表のカミングス・ルークさん（４０）は、外国人観光客にとっての須走ルートの魅力をこう説明する。

同団体によると、河口湖など周辺の観光地を巡った後で、ＪＲ御殿場駅にあるロータリーでバスに乗って須走口に向かう外国人観光客もいる。

欧米客に人気の理由は須走ルートの特徴にもある。

富士山の他のルートは、火山灰や岩などに覆われ、日陰がないが、須走ルートは６合目付近まで樹林帯が広がり、日差しが遮られる。

カミングスさんは「須走ルートは、登りやすい『穴場』だ」と指摘する。

須走口がある静岡県小山町の担当者は「ツアーの人気で欧米客が多くなっているのではないか」と指摘。同町の登山ガイド制度で認定されたガイド７０人のうち半数以上が、欧米客向けのツアーを案内しているという。

◇

一方、山小屋関係者は、入山規制に伴う出費を負担に思う国内の家族連れ客が減った可能性があると指摘する。入山料は１人当たり４０００円で、４人家族の場合には１万６０００円を支払わなければならない。子どもの数が増えるほど負担が増す仕組みとなっている。

須走ルート５合目の山荘「菊屋」を営む渡辺昇さん（７５）によると、「今年の国内の家族連れ客の予約は１、２件にとどまった」と振り返る。

東富士山荘代表の米山千晴さん（７４）は、「日本では入山料という制度にまだ慣れていない人が多く、定着するまでには何年かかかるだろう」と推測する。

同町の担当者は「インバウンドが増えることはうれしいが、国内客もより増やしていきたい」と話している。