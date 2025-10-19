サッカーＪ３・松本山雅ＦＣの運営会社は１７日、ホームのサンプロアルウィン（長野県松本市）で２６日に予定していたＪ３リーグのカマタマーレ讃岐戦を長野Ｕスタジアム（長野市）に変更すると発表した。

観客席の一部破損で利用を中止しているためで、山雅のライバルでＵスタを本拠地に活動する「ＡＣ長野パルセイロ」が協力を申し出て、代替地が決まったという。同社は「共に長野県のサッカーを盛り上げるライバルから手を差し伸べていただき、改めて御礼申し上げる」としている。

同社によると、試合当日は松本市からの移動手段を確保するため、駅からのシャトルバスの運行などを検討する。今月１２日に中止した試合の代替試合と、来月予定の２試合の開催方針は未定。同社は利用中止を受けて数千万円〜１億円程度の損失を見込む。

サンプロアルウィンは、スタンドの鉄骨部材が落下し、県が３日に利用中止を発表した。２３日に復旧方法などを話し合う検討会を開き、大学教授や建築士などの専門家から意見を聞いた上で、今後の対応の進め方を決めていく方針だ。全国高校サッカー選手権大会県大会への影響も懸念されている。