横浜市立大学の「みなとみらいサテライトキャンパス」で１４日、大量のデータを分析し、社会課題の解決につなげる「データサイエンス」を学ぶ大学院生たちを対象に、班ごとに発表内容を競う「データソン」が開催された。

匿名加工されたビッグデータが企業から提供され、現役のデータサイエンティストによる講評が行われるなど、院生たちは実戦的な業務を体験した。（デジタル編集部 斉藤保）

同大とＩＴ大手ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）は２０２２年、健康分野のデータサイエンスに関する産学連携協定を締結。翌年から、同社のグループ会社から提供された国民健康保険のビッグデータなどを基に、国内最大級のデータソンを開催している。今回は「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」をテーマに、院生たちが４人の班に分かれ、１００万人分の匿名情報を２か月かけて分析した。

この日は３班が登壇し、「大腿骨(だいたいこつ)の骨折リスクと運動習慣」について分析した班が最優秀賞に選ばれた。同班は、健康診断の問診で運動習慣「あり」と答えた人と「なし」と答えた人を、条件を整えながら比較。その結果、「あり」と答えた人が骨折するケースが１７％少ないことから、「日常生活の中の一歩が骨を守ることにつながる」と提唱し、片足立ちなど取り組みやすい予防運動を紹介した。

講評では、データサイエンティストや市の職員たちが、「運動習慣『あり』の捉え方は人によって幅がある」「健診を受けない人もいる点に注意したい」などとアドバイスした。院生たちは「健診を受ける人は健康意識が高い傾向がある。受けない人のデータも加えて分析してみたい」などと答えた。

こうした分析結果は、健康寿命の延伸や医療費の適正化など、「データに基づく健康社会の実現」につながることが期待されている。