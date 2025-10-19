第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われた。

埼玉県内に練習拠点のある大学のうち９校が参加し、大東文化大（東松山市）が８位、立教大（新座市）が１０位で、それぞれ来年１月の本大会出場の切符をつかんだ。

予選会は、陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンコースで行われた。４２チームが参加し、本大会に出場する１０枠をかけて各チームの選手上位１０人による合計タイムを競った。

日本薬科大は１４位でフィニッシュし、これまでの予選会での最高順位だった２０２２年の１６位を更新した。チームを引っ張ったのは、ケニア人留学生のデニス・キプルト選手（３年）。１週間前の練習中に起こした肉離れの影響で、予選会前日まで本格的なジョギングが行えず、出場が危ぶまれた。周囲に出場を止める声もある中、「走る」とだけ伝えてスタートラインに立ち、全体１７位の力走を見せた。

中田盛之監督は「途中でリタイアするかと思ったが、チームのためによく走ってくれた」と健闘をたたえた。