Á´¹ñ¤ÎÆ»¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÆ»¤ò¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ë¤¢¤ë¡ÈÇÑÆ»¡É¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÆ»¾ðÊó¤À¤±¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ë¢¨ÇÑÆ»¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤à¤ä¤ß¤ËÎ©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûð«Æ»²¦¹ñ¤ËÌ²¤ëÌÀ¼£½é´ü½×¹©¤ÎÇÑð«Æ»¡Öµí¥öÃ«¤ÎÃÏÆ»¡×Ì¾¤â¤Ê¤Æ»¤ËÂ¸ºß¤·¤¿ÇÑð«Æ»¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡ÚÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Û
»³Ãæ¤ÎÇÑÆ»¤ËÌ²¤ëÁÇ·¡¤ê¤Îð«Æ»¡Öµí¥öÃ«¤ÎÃÏÆ»¡×
ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤Ë¡ÖÅì³¤Æ»¡×¡¢ÆîËÌ¤Ë¤Ï±ö¤ÎÆ»¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö½©ÍÕ³¹Æ»¡×¤¬ÄÌ¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¡¹¤Î±ýÍè¤¬À¹¤ó¤ÊÅÚÃÏÊÁ¤æ¤¨¤Ë¡¢ð«Æ»¤¬¿ôÂ¿¤¯³«ºï¤µ¤ì¡¢Æ»¥Þ¥Ë¥¢³¦¤Ç¤Ï¡Èð«Æ»²¦¹ñ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÝÀî±Ø¤ÎÆî¤òÁö¤ë¸©Æ»38¹æ¤ÎµìÆ»¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£38Ç¯½×¹©¤Î¡Ö´ä°æ»ûð«Æ»¡×¤¬Â¸ºß¡£º£¤â¸½Ìò¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤ÇÃ¼Àµ¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ä°æ»ûð«Æ»¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ëー¥È¤¬¤¹¤°ÏÆ¤ÎÇÑÆ»¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ÐÌÌ¤Î¾å¤Ë¤ÏÌÀ¼£12Ç¯½×¹©¤ÎÁÇ·¡¤ê¤Îð«Æ»¡Öµí¥öÃ«¤ÎÃÏÆ»¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÅö»þ¡¢¡Èð«Æ»¡É¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÃÏÆ»¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏÌ¾¤Î¡Öµí¥öÃ«¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¸©Æ»38¹æ¤ÎÁ°¿È¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤ÎÆ»¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö³ÝÀîÂçºä±ý´Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢³ÝÀî»Ô¤ÎÂçºä¤«¤éËÌ¤Ø³¤»ºÊª¤ä±ö¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ù¼Ö¤¬ÄÌ¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ð«Æ»Æâ¤ÎÆ»Éý¤Ï¹¤¯³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹£¸ý¤ÏÅÚº½¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤â´ÓÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Î¹£¸ý¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Îµí¥öÃ«¤ÎÃÏÆ»¤Î¿¿¾å¤Ë¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÌÀ¼£½é´ü¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¿¼¤¤ÀÚ¤êÄÌ¤·¤¬Â¸ºß¡£ÀÚ¤êÄÌ¤·¤«¤éµí¥öÃ«¤ÎÃÏÆ»¡¢¤½¤·¤Æ´ä°æ»ûð«Æ»¤È¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÆ½¤ò±Û¤¨¤ëÆ»¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¾ÂçÃ«ð«Æ»¡×¤ÎÁ°¿È¤Îð«Æ»¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿⁉ ÇÑð«Æ»¤òÃµº÷
¸Å¤¤ÃÏ·Á¿Þ¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÆ»¥Þ¥Ë¥¢¤¬¡¢¾¼ÏÂ31Ç¯Â¬ÎÌ¤ÎÃÏ·Á¿Þ¤«¤éÌ¾¤â¤Ê¤Æ»¤Ëµ¤µ¤ì¤¿ð«Æ»¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¸À¤¤¡¢Ä´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
³ÝÀî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ¾ÂçÃ«ð«Æ»¡×¤ÎËÌÂ¦¤òÁö¤ë¸©Æ»251¹æ±è¤¤¤Ë¤«¤Ä¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤ÎÌ¾¤â¤Ê¤Æ»¤¬¤¢¤ê¡¢ð«Æ»¤Î¹£¸ý¤òÉ½¤¹ÃÏ¿Þµ¹æ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Îð«Æ»¤ÈÀ¾ÂçÃ«ð«Æ»¤ÏÎ¾Êý¤È¤âÅìÀ¾¤Ë±ýÍè¤¹¤ëÆ»¤ÇÌò³ä¤¬Æ±¤¸¤¿¤á¡¢¿·µì¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤ÈÆ»¥Þ¥Ë¥¢¤Ï¹Í»¡¤·¡¢»³Ãæ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÂÓ¤òÆþÇ°¤ËÃµº÷¤¹¤ë¤âÆ»¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Æ»¤Îº¯À×¤â¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æ»¤ÎÃµº÷¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ãµº÷¾ì½ê¤Î¼þÊÕ¤Ë»³¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æ»251¹æ±è¤¤¤Ëð«Æ»¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢65Ç¯Á°¤Ë¤ÏÊøÍî¤·¡¢·ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ìÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Îð«Æ»¤Ï100Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢»³°ò¤ò·¡¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ð«Æ»¤ÎÌ¾Á°¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¾ÂçÃ«ð«Æ»¤ÎÌÃÈÄ¤Ë¤Ï¡È¾¼ÏÂ51Ç¯½×¹©¡É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²þ½¤¹©»ö¤·¤¿Ç¯¤À¤½¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁÇ·¡¤êð«Æ»¤Ç¡¢Ìó75Ç¯Á°¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
