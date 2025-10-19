「女子ゴルフ・富士通レディース・最終日」（１９日、東急セブンハンドレッド＝パー７２）

渋野日向子（２６）＝サントリー＝が３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの内容で７４。イーブンパーで今大会を終えた。

初日６６で単独首位に立ったが、２日目７６と崩れ、首位と６打差の２１位タイでスタート。初日絶好調だったパットが続かず、ショットの不安定さをカバーできなくなった。イーブンパーで終わり「１日目良かったけど、貯金を全部なくしてしまった」とため息をついた。

渋野は「ショットのパーオン率が低くて難しいパーパットが残った。残念なラウンドでした。昨日はまだドライバーが良かったが、きょうは散ってしまった。耐えるゴルフしかできない内容でした」と残念がった。

パー３の１７番ではティーショットをバンカーに入れ、リカバリーも振るわず４オン１パットのダブルボギー。「日替わりどころか、一打替わりみたいな、今年はそんな感じ」と、自身のショットを嘆いた。

ただ、６週ぶりの予選突破を果たしたのは事実。パットへの手応えを口にした上で「パットに自信が持てればもっといい方向に行くと思う。アメリカの時よりは前向きに捉えられると…思いたいな」と懸命に前を向いた。渋野は来週の「ＮＯＢＵＴＡ ＧＲＯＵＰ マスターズＧＣ レディース」（兵庫）、再来週の「樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント」（埼玉）への出場が予定されている。