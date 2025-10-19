リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。シリーズMVP獲得後のインタビューで、通訳のウィル・アイアトン氏の機転に賛辞が相次いでいる。

歴史的な大活躍だった。

ワールドシリーズ進出に王手をかけて臨んだブルワーズとの第4戦。先発マウンドを託された大谷が、投打で躍動した。怒涛の3発＆10Kで、シリーズMVPも獲得。直後のインタビューで、大谷はファンに向けて「みなさん、今日はおいしいお酒を飲んでください」と話した。

大谷の横にいた日本語通訳のアイアトン氏は、「おいしいお酒」を「really good SAKE」と表現してマイクに乗せるとインタビュアー、観客からも笑い声が上がった。同氏の機転が利いた翻訳には、X上の日本人から賛辞が並んだ。

「アイアトンさんがサケという言葉を使ってうまく表現したなーってさすがって思いました」

「瞬時にアイントンさんの品を感じました」

「アイアトン通訳渾身のファインプレー」

「Let’s go for some drinksくらいに訳すのかなと思って見てたらsakeって入れてきて、ひと笑いとってたの最高だった」

2年連続の世界一を目指す大谷。マリナーズ─ブルージェイズの勝者と戦う24日（日本時間25日）からのワールドシリーズでも、異次元のプレーを見せつける。



