【Can★Doの新作】が可愛すぎる！ ふわっふわ感がたまらん♡「チップ & デールグッズ」

思わず手に取りたくなる “ふわっふわ感” ！【Can★Do（キャンドゥ）】の新作「チップ & デールグッズ」が、可愛すぎると話題です。秋冬らしいフェイクファー素材を使ったマルシェバッグやポーチなど、触り心地のよさそうなアイテムが勢揃い。これはファンでなくとも欲しくなる予感。これからますます大ヒットしそうなので、完売する前にぜひチェックして。

見た目も触り心地も◎ 癒し系フェイクファーバッグ

【Can★Do】「ファーマルシェバッグ」\880（税込）

今回紹介するチップ & デールグッズは、なんとCan★Doオリジナル。中でも注目したいのが、存在感のあるマルシェバッグです。@ftn_picsレポーターとも*さんも「肌触りの良いフェイクファーで、約5cm幅の持ち手が手や腕に優しくフィット」と、触り心地も使い勝手もよさそうです。真ん中にはチップ & デールのタグがあしらわれていて、見た目もキュート。お出かけやちょっとした買い物にも活躍してくれる、癒し系バッグです。

毎日でも使いたいふわふわフラットポーチ

【Can★Do】「ファーフラットポーチ」\550（税込）

ミニコスメやガジェット類を入れるのにぴったりのフラットポーチ。レポーターとも*さんも「フェイクファーの手触りが心地よく、中心にある合皮タグのチップとデールの可愛い表情が目をひきます」とお気に入りの様子。ポンポンチャームは取り外し可能なので、手持ちのバッグやポーチにつけてアレンジすることもできます。ふわふわの触り心地と愛らしいルックスが魅力のポーチは、毎日でも使いたくなりそう！

まるでぬいぐるみ！？ ほっこり巾着ポーチ

【Can★Do】「ファー巾着ポーチ」\550（税込）

持っていても触っても気分が上がりそうな、フェイクファーの巾着ポーチ。レポーターとも*さんも「口ひもを絞ったときのモコモコ感はまるでぬいぐるみのよう！」と感激。ふわふわのフェイクファーにキャラのロゴが映えて、バッグの中まで可愛く演出してくれます。きゅっと絞ればフォルムが丸くなり、見た目もほっこり。20 × 20cmのやや大きめサイズです。

いつも持ち歩くスマホもふわふわストラップで秋冬仕様に

【Can★Do】「ファーハンドストラップ」\440（税込）

毎日使うスマホ。ケースやステッカー、ストラップで個性を出している人も少なくないはず。サッと取り出した際にオシャレに見せるなら、秋冬らしいフェイクファーのハンドストラップがおすすめ。レポーターとも*さんも「手首にかけた時の質感が心地よくて、思わずほおずり」したそう。フック部分のチップ & デールのアクリルチャームも、さりげなく可愛さをプラスしてくれます。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子