演歌歌手の藤あや子（64）が18日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。17歳になった孫との関係について明かす場面があった。

MCの加藤浩次が「お孫さんももういらっしゃるんですって？」と振ると、藤は「あ、そうです。20歳で母親になりまして。46（歳）でおばあちゃんですよ」とさらり。孫は17歳になっているといい、「JK（女子高生）、JKですよ、もう」と笑った。

孫との関係について「私は結構厳しく、我が子のように接してますけども、向こうは最近厳しくて」と藤。「カラオケ行きますでしょ？一緒に行って、歌いたいのにこっちは。“歌わないで”って言うんですよ。“私に歌わないで！って言うのはあなただけよ”って」と口を尖らせた。

これにはスタジオからも「そりゃそうですよ」「みんな聞きたいんですから」と声がかかる中、藤は「（孫が）ずっと1人で歌ってて。で、私、結構音にうるさいから“今のちょっと何か音がフラット気味ね”とかチェック厳しいんですね。（そうすると）“もう二度と行かない”って言われるしね。厳しくないですか？」と孫とのやりとりを明かした。

藤は1981年に20歳の時に結婚し、同年、長女を出産するも、1982年に離婚。娘は2017年に結婚。藤も24歳年下男性と再婚した。