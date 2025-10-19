ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズでブリュワーズに4連勝のスイープ。試合後にフレディ・フリーマン選手が投打二刀流で活躍した大谷翔平選手を称賛しました。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で「1番・投手兼DH」で出場した大谷選手。投げては7回途中で被安打2、無失点と好投すると、打っては3打数3安打(3本塁打)3打点と衝撃の活躍を見せ、ドジャースを2年連続のワールドシリーズ進出へ導きました。

第4戦の試合後、インタビューに応じたフリーマン選手。4回に大谷選手が2本目の本塁打を放った際には、ベンチで頭を抱えてぼう然とした表情を見せていました。

冒頭で大谷選手の活躍について問われると、フリーマン選手は「ここしばらく本当に素晴らしい野球を続けてきたけど、今日は必然的なことが起きたんだ。ショウヘイ、なんてこった。今でも言葉が出ないよ」と驚きをあらわにします。

続いて「彼（大谷選手）は人間なのか？」と問われたフリーマン選手。「時々、彼に触れて、鉄でできていないか確かめないといけないんだ。本当に信じられないよ」と冗談を交えて笑顔を見せ、投打二刀流で躍動した第4戦について「最大の舞台で、彼はあんなことをやってのける。おそらく『大谷翔平の試合』として記憶されるだろう」と偉業をたたえました。