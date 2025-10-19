ア・リーグ優勝決定シリーズはマリナーズが3勝2敗でワールドシリーズ初出場に王手。第6戦を前に両チームの記者会見が行われ、前日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で衝撃の活躍を見せた大谷翔平選手について言及しました。

大谷選手は、ブリュワーズとの一戦に『1番・投手兼DH』で先発し、投げては7回途中10奪三振、無失点と好投。打っては先頭打者ホームランを含む、3打数3安打の3本塁打、3打点、1四球と投打で歴史的活躍をみせました。

この大谷選手の活躍について、マリナーズのダン・ウィルソン監督は「信じられないほどの活躍だった。マウンドでも打席でもショウヘイが成し遂げたことは、本当に前代未聞だ。一人の選手がそんなことを成し遂げられるとはほとんど想像もつかず、彼にとって素晴らしい試合だった。ドジャースの勝ち進みを祝福する。間違いなく歴史に残る試合でした」と驚きを隠せない様子。

ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督も「ポストシーズンで6回を投げて10奪三振、そして3本塁打を打つ両方をやってのけた。本当に信じられない。今まさに野球の在り方を変えつつある。本当に信じがたいことです」と話しました。