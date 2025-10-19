『匿名の恋人たち』ハナ役のハン・ヒョジュ、撮影裏側を披露 メガネ顔＆寝顔など…「日本語がとても上手」の声
韓国俳優ハン・ヒョジュが、19日までに自身のインスタグラムを更新し、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』の撮影オフショットを多数披露した。
【写真】『匿名の恋人たち』ハン・ヒョジュの寝顔などオフショット
ハングルのほか、日本語で「見ているかな。。。」とメッセージ。天才ショコラティエ・ハナ役として、メガネをかけて調理に励む姿や、お弁当を楽しむ様子、車で休む寝顔も公開した。
ファンからは「みました！」「一気見しました」「日本語がとても上手でびっくりしました」「日本語凄く上手で今までみた韓国俳優さんの中でも1番でした」など、多数の声が寄せられている。
人に触れられない”ほど潔癖な製菓メーカー御曹司（小栗旬）と、“人の目を見られない”天才ショコラティエという、恋愛には不向きな男女が織りなす不器用で愛おしい恋模様を、日韓のキャストと世界で活躍するスタッフがコミカルに描く大人のラブストーリー。
